【モデルプレス＝2026/05/11】タレントの小島瑠璃子が5月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。キーマカレーのレシピを公開し、話題を呼んでいる。【写真】32歳美人タレント「忙しい時にぴったり」卵乗った具だくさんキーマカレー◆小島瑠璃子、忙しい時におすすめレシピ公開小島は「極限状態に忙しい、全てがめんどくさい、でも美味しくて栄養のあるものを食べたい！という時のメニューはこれ」とつづり、写真を投稿。金髪を