韓国への入国が禁止されている歌手ユ・スンジュンが、ファンからのコメントを読みながら涙を流した。5月9日、ユ・スンジュンのYouTubeチャンネルでは、「これからは私が直接お話しします！ ユ・スンジュンQ&A始めます」というタイトルの動画が公開された。【関連】ユ・スンジュンが20年経っても帰れない理由動画の中でユ・スンジュンは、これまで自身に寄せられてきたファンからの様々な質問やコメントに直接答えている。ユ・