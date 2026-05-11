つけ麺チェーンの「三田製麺所」は、5月7日から5月31日まで、つけ麺スープとカレーを融合した「三田のラーカレ」を期間限定で販売している。価格は400円(税込)。ハウスギャバン社が推進する「ラーカレ®」プロジェクトに参画し、三田製麺所ならではの濃厚豚骨魚介スープをベースに開発した。「ラーカレ®」は、ラーメン店のスープをベースに仕立てるカレーライスのこと。一般的なカレーラーメンとは異なり、“ごはんで食べ