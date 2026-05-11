「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」は、5月12日からメロンをテーマにした初夏の新作スイーツ4品を販売する。【メロンスイーツ4品の画像はこちら】【メロンスイーツ 商品概要】販売期間:2026年5月12日〜6月29日販売店舗:にぎりの徳兵衛43店舗、海鮮アトム9店舗 計52店舗【メロンスイーツ4品のラインアップ(各税込)】◆「ブラッドオレンジレアチーズメロン添え」539円愛媛県産ブラッドオレンジのマーマレードを使った爽やかな風味のレ