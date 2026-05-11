【Amazonセール：プラモデル】 5月11日 セール中 Amazonにて、アオシマのプラモデル「VFG VF-31J ジークフリード フレイア・ヴィオン」がタイムセールにラインナップしている。 今回Amazonのタイムセールに本製品が追加されており、数量限定でお買い得になっている。 また本製品以外にも、コトブキヤのプラモデル「アルゼブラ SOLUH バルバロイ」