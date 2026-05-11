【SUPER BESTDXスパークレンス】 9月19日 発売予定 価格：6,050円 バンダイは、なりきり玩具「SUPER BESTDXスパークレンス」を9月19日に発売する。価格は6,050円。 本商品は特撮テレビドラマ「ウルトラマンティガ」の変身アイテム「スパークレンス」をSUPER BESTシリーズで立体化したもの。ボタン操作で発光と共に変身音や必殺技などの音声が発動