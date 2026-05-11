映画ライター杉谷伸子と謎の美女B子によるお気楽映画評論ユニット・お杉とB子が今注目の映画について語る連載「お杉とB子のMOVIE TALK」。今回のお題は、5月8日から全国公開の映画『ゼイ・ウィル・キル・ユー』です。この女、簡単に生け贄にはならないよお杉今、映画界はめっちゃホラーブームらしいよ。マイケル・B・ジョーダンがアカデミー賞主演男優賞を受賞した『罪人たち』みたいにホラーの枠を借りて社会の暗部を映し出す大傑