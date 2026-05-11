10日夕方、塩尻市の国道でクマが走行中の車に衝突する事故がありました。この事故を受け近くの小・中学校では11日朝、パトロールが行われました。衝突した車の左前方は衝撃でタイヤがパンクし、周りのカバーがはずれ自走できない状態となりました。10日午後4時すぎ、塩尻市木曽平沢の国道19号で走行中の車にクマが衝突する事故がありました。車に乗っていた人は「すごい衝撃だったんです。バーンって。クマとぶ