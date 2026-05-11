休止期間をはさんで2029年度まで予定されている長野自動車道岡谷ジャンクション周辺でのリニューアル工事が11日、再開されました。11日、再開した岡谷ジャンクション周辺でのリニューアル工事。午前9時ごろから順次車線規制の作業が始まっています。このリニューアル工事では老朽化したコンクリートなどを取り替える予定で、11日からは塩尻インターチェンジから諏訪インターチェンジまでの上