１１日、文昌宇宙発射場から打ち上げられる運搬ロケット「長征７号遥１１」。（文昌＝新華社記者／楊冠宇）【新華社文昌5月11日】中国は11日午前8時14分（日本時間同9時14分）、宇宙貨物船「天舟10号」を搭載した運搬ロケット「長征7号遥11」を海南省の文昌宇宙発射場から打ち上げた。約10分後、「天舟10号」はロケットから切り離されて予定の軌道に入り、ソーラーパネルが順調に作動、打ち上げは成功した。この後、軌道上の宇宙