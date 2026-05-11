松戸市には、費用の負担なしで弁護士に法的トラブルを相談できる窓口が複数あります 法的トラブルを未然に防いだり、こじれた問題を解きほぐしたりしてくれるのが弁護士です。松戸市には、弁護士事務所をはじめ、法テラスや弁護士会、市役所など、費用をかけずに弁護士へ相談できる窓口が複数存在します。初期段階で専門家に話を聞いてもらうだけでも、「何が問題の核心か見えてくる」「解決までの道筋が立ちやすくなる」といっ