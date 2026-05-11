中央区やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります 弁護士は、法的問題について、予防から解決に至るまでを支援してくれる法律の専門家です。東京都中央区および近隣地域では、法律事務所のほか、弁護士会、市役所、法テラスなどの公的機関においても、弁護士による無料相談を利用できます。弁護士に相談することで、現状の課題を整理できたり、解決までの見通しを描きやすくなったりすることがメリッ