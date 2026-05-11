韓国の6人組グループ・2PMが5月9日、10日の2日間、東京ドームで『2PM Japan 15th Anniversary Concert “THE RETURN” in TOKYO DOME』を開催した。2011年の日本デビューから15年、2016年以来10年ぶりとなる東京ドーム公演は、2日間で8万5000人を動員。日本デビュー15周年を飾る記念公演として、大きな盛り上がりを見せた。【ライブ写真】アンコールでグランドピアノを囲む2PMメンバー公演は、この日を待ちわびたファンの思い