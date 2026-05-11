今月６日に死去したことが公表された、「宇宙刑事ギャバン」の主役・一条寺烈役、「バトルフィーバーJ」のバトルケニヤ・曙四郎役、「電子戦隊デンジマン」のデンジブルー・青梅 大五郎役などで知られる、俳優の大葉健二さん。「宇宙刑事シャリバン」の主役・伊賀電役を演じた、俳優・渡洋史さんが、５月１０日に自身のインスタグラムで、大葉さんの葬儀の模様を伝えると共に、追悼のメッセージを綴っています。 【写真を見る