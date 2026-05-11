株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が9日、自身のXを更新。人生で初めて猫カフェに行ったことを報告し、出会った猫たちの写真を公開した。【画像】気になる！女性アナの持ち株まさかのマイナス58％超の爆損いつもは持ち株や優待を使って食事した物などを報告しているが、今回は「ホテルを出た後、写真を撮ってくれた友人が、吉祥寺の猫カフェに行きましょうと言うので、生まれて初めて