◇MLB ブレーブス 7-2 ドジャース(日本時間11日、ドジャー・スタジアム)ブレーブスとの3連戦を負け越し、これで2連敗としたドジャース。ロバーツ監督がムーキー・ベッツ選手の戦列復帰を明言するとともに、チームに与える影響についても語りました。開幕から「3番・ショート」で出場していたベッツ選手。しかし日本時間4月5日の試合で負傷し、翌日には右腹斜筋の肉離れでIL入りとなっていました。その後は守備練習などをこなす姿を