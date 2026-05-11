俳優でタレントの岡田結実さんは5月10日、自身のInstagramを更新。夫からのプロポーズについて明かし、反響を呼んでいます。【写真】夫からのプロポーズについて明かした岡田結実「いい旦那さんですね」岡田さんは「プロポーズしてくれた日を母の日に思い出して載っけます」とつづり、4枚の写真を投稿。大きな赤いバラの花束を持ったドレス姿の岡田さんが写っています。夫からプロポーズを受けた時の写真のようですが「バラの花束