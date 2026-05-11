All About ニュース編集部では、2026年4月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ディズニーリゾートに関するアンケートを実施しました。その中から、好きな「ディズニーリゾートのレストラン」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：ブルーバイユー・レストラン／33票19世紀半ばのアメリカ南部を彷彿（ほうふつ）とさせるエレガントなレストラン。アトラクション「カリブの海賊」の内部に