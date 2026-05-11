時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは和歌山県の70代の方からのお便り。義父の十七回忌、長男が1人で来ると言うので、長男の妻に直接声をかけたところ――。* * * * * * *法要で息子とひと悶着義父の十七回忌を、長男と次男、そして夫の弟夫婦に連絡