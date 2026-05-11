All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、秋田県在住54歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：kobuさん年齢性別：54歳男性同居家族構成：本人、妻（50歳）居住地：秋田県住居形態：持ち家（戸建て）雇用形態：正社員世帯年収：本人850万円、配偶者の年収は不明現預金：400万円リスク資産：330万円秋田銀行の定期性預金に200万円「老後の備