脚本家・小説家として数々のヒット作を世に送り出してきたほか、女性初となる日本相撲協会横綱審議委員を務めるなど多方面で活躍した内館牧子さんが、2025年12月に逝去されました。享年77。30年以上の長きにわたって親交のあったノンフィクション作家の吉永みち子さんが、思い出の日々を語ります（構成：篠藤ゆり）【写真】2023年頃の内館牧子さん* * * * * * *プロレス観戦が毎年の恒例行事に内館牧子さんと最後に会ったのは2025