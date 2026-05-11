2026年5月10日、香港メディア・香港01は、中国中央テレビ（CCTV）の報道を引用した上で、今年の1〜3月における中国造船業の新規受注が前年同期比2．95倍となり、世界市場で独走状態にあると報じた。記事は、26年1〜3月における中国造船業の建造完了量、新規受注量、手持ち受注量の主要3指標が、いずれも世界首位を維持したこと紹介。特に新規の船舶受注量は前年同期比2．95倍となる5953万重量トンに達し、世界市場の84．9％という