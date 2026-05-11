YouTuberのヒカルさんは5月9日、自身のInstagramを更新。彼女・加藤神楽さんとのツーショットを公開しました。【写真】ヒカル＆美人彼女のツーショット「絵になるとはこのこと」ヒカルさんは「みんなでとろろ鍋食べたぜ」とつづり、5枚の写真と1本の動画を投稿。1、2枚目が、加藤さんとのツーショットです。身を寄せ合い、リラックスした様子が伝わります。3枚目以降では、おいしそうな料理を友人らと囲む姿が見られます。コメント