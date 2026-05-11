松田翔太×高級外車の2ショットが注目俳優の松田翔太さんが2026年4月28日に自身のインスタグラムを更新し、ポルシェとの2ショットを公開しました。どのようなモデルが映っていたのでしょうか。【画像】「松田翔太」×「ポルシェ」を画像で見る！（11枚）松田さんとともに映っていたのは、ドイツの自動車メーカー・ポルシェが手がける高級SUV「カイエン」です。カイエンは2002年の初代登場以来、同ブランドを代表するSUVと