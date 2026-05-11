新型「キャリイ」に注目！2026年1月23日、スズキは軽トラック「キャリイ」の一部仕様変更モデルを発売しました。一部仕様変更の対象となるのはキャリイのほか、キャビンを広くとった「スーパーキャリイ」とその特別仕様車の「Xリミテッド」、ダンプや冷蔵車などのキャリイ特装車も含まれます。【画像】これが新たな「キャリイ」です！ 画像を見る（30枚以上）どのような点が進化したのでしょうか。キャリイの初代モデルが