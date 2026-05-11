サッカー元日本代表の小野伸二さんからプレーする楽しさや、気候変動といった環境問題を教わるイベントが丸亀市で開かれました。 【写真を見る】サッカー元日本代表 小野伸二さんが指導「子どもたちがもっともっとサッカーを楽しんで」【岡山】 小野伸二さんが華麗なリフティングを披露します。丸亀市で開かれたスマイルフットボールツアーは明治安田生命の協賛でJリーグが開催してい