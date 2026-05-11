Photo: James Pero / Gizmodo US Boseから新しくLifestyleコレクションが発表されました。有線スピーカー、高級サウンドバー、サブウーファーのコンボのラインナップの3モデルで、価格は、スピーカー「Bose Lifestyle Ultra Speaker」（5万5000円）、サウンドバー「Bose Lifestyle Ultra Soundbar」（15万4000円）、ワイヤレスサブウーファー「Bose Lifestyle Ultra Subwoofer」（11万円）。現在予約注文中で5月1