現地５月10日開催されたセリエAの第36節で、ローマが日本代表GK鈴木彩艶を擁するパルマと敵地で対戦。３−２の勝利を収めた。この試合で２ゴールを奪う活躍をみせたのが、ローマのオランダ代表FWドニエル・マレンだった。まずは22分、ボックス手前の中央でパウロ・ディバラのパスを受けると、見事なファーストタッチから右足のシュートを流し込んで先制点を奪う。さらに２−２で迎えた90＋11分には、PKを決めて勝ち越しゴー