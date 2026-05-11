今シーズンを終えた広島ドラゴンフライズが広島市役所を訪れ、松井市長に近況報告などを行いました。 松井市長を表敬訪問したのは浦伸嘉社長とキャプテンの上澤俊喜選手です。 ドラゴンフライズは今シーズン西地区７位となり、目標としていたＣＳ出場を２年連続で逃しました。 松井市長は「来シーズンは次のアリーナに向けてもいいスタートを切っていただきたい」と激励しました。 浦伸嘉社