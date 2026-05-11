先月リニューアルオープンした広島市立中央図書館の入館者数が、前の年の同じ月と比べ約１０倍に増えたことが分かりました。 広島市によりますと先月、中央図書館を訪れた人は２５万５９１４人で、去年４月と比べ約１０倍に増えたということです。 １日の平均入館者数は８８２４人で、開館後の最初の日曜日は１万２９８６人ともっとも多くなりました。 広島市は広島駅から足を運びやすい場所にあることが入館者