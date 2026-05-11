春の北信越高校野球新潟県大会は11日、新潟産大付属と新潟明訓の決勝戦が行われました。試合は、新潟明訓が9回に1点差を追いつき、延長タイブレークへ。新潟産大附属は10回表に2点を勝ち越しますが、新潟明訓がその裏に3点を奪い、逆転サヨナラ勝ちで3季ぶりの優勝を飾りました。 優勝した新潟明訓は長野県で行われる北信越大会に出場します。 【決勝試合結果】 新潟産大附00100010024 新潟明訓0000001013×