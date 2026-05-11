熊本市で飲酒運転の車が女子高校生をはね死亡させた事故から8年が経ち、現場では飲酒運転の根絶を呼びかける啓発活動が行われました。 【写真を見る】飲酒運転は周りの人を不幸にする犯罪女子高校生死亡事故から8年 飲酒運転防止を啓発熊本市 この事故は、2018年5月11日、熊本市西区で自転車で登校していた県立高校3年生の女子生徒が、酒気帯び運転の車にはねられ、死亡したものです。 飲酒運転は周りの人を不幸にする犯