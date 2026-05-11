韓国の7人組グループ・BTSのVが11日までに、自身のインスタグラムを更新。7日、9日、10日の3日間にわたって、メキシコシティのエスタディオGNPセグロス（Estadio GNP Seguros）で行われた公演のオフショットなどを公開した。【写真】メキシコで…BTS・V、大統領との笑顔写真ブリーチ中の様子もVは「パクチー抜きでお願いします」というコメントとともに、国立宮殿でのメンバーとのショットやクラウディア・シェインバウム大