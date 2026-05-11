8日に韓国（ソウル・江南）で開催された『第62回百想芸術大賞』のTV部門にて、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて全話独占配信中のオリジナル韓国ドラマから、『メイド・イン・コリア』が最優秀男優賞（ヒョンビン）、『パイン』が助演女優賞（イム・スジョン）を受賞した。【写真】『パイン ならず者たち』イム・スジョンは助演女優賞同大賞は、2025年4月1日