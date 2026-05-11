俳優佐藤B作（77）が座長を務める「劇団東京ヴォードヴィルショー」が11日、公式サイトを更新。劇団解散を発表した。佐藤直筆の声明を公開し「1973年3月『エログロナンセンス笑いのパンチが乱れ飛ぶ！！』を歌い文句に立ち上げました劇団東京ヴォードヴィルショーは諸事情により本年5月をもちまして解散することと相成りました…」と発表した。続けて「53年間に渡り応援してくださった観客の皆々様に心より御礼申し上げます。有