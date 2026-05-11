２児の母である女優・吉瀬美智子が次女のワードセンスあふれる書道作品を公開した。吉瀬は１０日、自身のインスタグラムを更新。「次女９歳、初めての書道教室にてどうやらお腹が空いていたみたい」と記し、次女が書いた「母の日」「カレーうどん」などの書道作品の写真などをアップ。「独特なワードセンス、ビャンビャン最高ＨａｐｐｙＭｏｔｈｅｒ’ｓＤａｙ」とつづった。この投稿には、「カレーうどん秀逸で