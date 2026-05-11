【海が走るエンドロール】 2027年 上映開始予定 マンガ「海が走るエンドロール」のアニメ映画化が決定。特報PVなどが公開された。 本作は、秋田書店「ボニータ・コミックス」より刊行された、たらちねジョン氏によるマンガ「海が走るエンドロール」のアニメ映画。ある日、海(カイ)という映像専攻の美大生との出会いで「映画を“作りたい”側の人間」であると自覚した