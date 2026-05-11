ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）がギリギリまで悩んでいる。１０日（日本時間１１日）、ドジャースは本拠地でのブレーブス戦に２―７で敗れ２連敗。わずか２安打と貧打は深刻だ。そんななか右腹斜筋を痛めていたムーキー・ベッツ内野手（３３）が１１日（同１２日）の本拠地ジャイアンツ戦からの復帰が決定。地元「カリフォルニアポスト」紙は「ベッツの復帰により、ドジャースはロースター編成に関して『難しい決