女優の小池栄子が１１日、都内で２３日スタートのＮＨＫ連続ドラマ「ムショラン三ツ星」（土曜・後１０時）の完成会見に出席した。舞台は刑務所。小池は腕利きのイタリアンシェフとして名をはせた後、所内で管理栄養士として働く主人公を演じる。作品を通じて炊事工場の存在を知り、原作の黒柳桂子さんと対面。「パワフルで太陽みたいな方。場所は違えど、料理で人の気持ちを変えられるんじゃないか」と力をもらったという。