【モデルプレス＝2026/05/11】女優の今田美桜が11日、都内で行われた「アキュビュー」新ブランドキャンペーン発表会に、同社プレジデントのステファン・ガー氏とともに出席。自身のチャームポイントについて語った。【写真】29歳朝ドラ女優、ほっそり二の腕輝くノースリーブ姿◆今田美桜“瞳”を褒められる「チャームポイントだと言っていただくことも」今田は、同ブランドにとって約4年ぶりのアンバサダーに就任となったが、ステ