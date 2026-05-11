【モデルプレス＝2026/05/11】アーティストのきゃりーぱみゅぱみゅが、5月11日までに自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露し、話題となっている。【写真】33歳人気アーティスト「簡単で参考になる」トマト＆ツナ乗ったCM再現料理◆きゃりーぱみゅぱみゅ、CMで見た料理再現きゃりーは「CMでみたやつ」とつづり、写真を投稿。お皿の上に乗ったうどんに角切りトマトとツナ、ドレッシングをかけた料理を公開している。◆き