北海道の初夏を感じてもらおうと、鹿児島市で北海道のスズランが配布されました。 このイベントは、県内の北海道出身者でつくる「鹿児島どさんこ会」が毎年行なっています。 鹿児島市の山形屋前では北海道11市町の観光パンフレットと北海道千歳市で栽培されたスズラン200束が買い物客らに無料で配られました。 「すごくうれしい」 「(鹿児島では)手に入ることが少ない、こういう機会に花を見られていいなという気分」 「