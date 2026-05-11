鹿児島市で10日夜、火事があり、。住人の男性1人が煙を吸って病院に搬送されました。 (記者)「火事のあった建物の周辺です。多くの消防車両が集まり、周囲は騒然となっています」 鹿児島南警察署によりますと、きのう10日午後9時半前、鹿児島市東谷山1丁目のアパートで、「1階から火が見える」と、近くの住民から消防に通報がありました。 火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、この火事で、木造2階建てアパ