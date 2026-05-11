GWでつい出費がかさんで、食費はちょっと抑えたい……。そんなときに頼れるのが、手軽に作れる節約ストック。こんにゃくをさっと下ゆでして、めんつゆに漬けるだけ。食物繊維もとれて、炒めものやあえものに使い回せる、便利な一品です。そのままでも、おつまみや副菜にも活躍。アレンジ2種と一緒にご紹介します。『こんにゃくのめんつゆストック』のレシピ材料（作りやすい分量）こんにゃく……1枚（約250g） めんつゆ（2倍濃縮）