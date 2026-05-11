元「ジャニーズJr.」のシンガーソングライター、カウアン・オカモト（岡本カウアン）さんのホスト転身が2026年5月9日に発表された。SNSでは、所属する店の店長による「ジャニヲタ集まれ」との呼びかけに、反発の声が上がっている。「元ジャニーズJr.職業、伝説のアイドル」歌舞伎町のホストクラブ「CENTURY TOKYO」の店長を務める黒崎秀さんが、自身のXを通じ「元ジャニーズJr.職業、伝説のアイドル。カウアン・オカモトが大人