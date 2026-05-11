『週刊プレイボーイ』21号は5月11日に発売！ 7月に最新写真集が発売する井口裕香が、5月11日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』21号に登場！ 井口裕香 ©三宮幹史／集英社 【プロフィール】井口裕香1988年7月11日生まれ東京都出身身長157cm趣味＆特技＝フリートーク、犬の世話、運動2002年に声優デビュー。2007年放送のテレビアニメ『アイドルマス