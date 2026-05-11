総務省は、インターネットやSNS上に違法に放送番組がアップロードされる行為が横行している問題について、民放連などの要望を踏まえ、情報流通プラットフォーム対処法に基づく動画の削除などの対応を強化する方針を明らかにした。 昨年4月施行の情報流通プラットフォーム対処法は、巨大IT企業や大規模プラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化や運用状況の透明化を義務付けており、林芳