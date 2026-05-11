ようやくエンジンがかかってきた。【もっと読む】新庄監督にガッカリ…敗戦後の「看過できない発言」昨季まで2年連続2位ながら、今季は4位にとどまる日本ハムだ。10日のオリックス戦は先発の北山亘基が8回無失点の好投で3勝目を挙げるなど、首位チーム相手にゼロ封勝ち。カード勝ち越しを決めた。今季はここまで18勝20敗の借金2ながら、5月に限れば5勝4敗の貯金1。チーム状態が上向いてきた要因は、先発投手の復調にある。