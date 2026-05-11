秋田朝日放送 希少な金属などを取り出す技術や知識を学ぶ小坂町の施設で、開講式が行われました。 小坂町の国際資源大学校は、鉱山資源の開発などに携わる人材育成などを目的に１９７０年に資源開発大学校として開設されました。今年度の開講式には、金属会社や大手商社に勤める２３人が開講式に臨みました。２週間の研修では全国各地の製錬工場などを見学し、レアメタルを循環して活用できるよう銅や鉛などの製錬やリサ