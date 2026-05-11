通貨オプションリスクリバーサル ドル円1.39-1.61円コールオーバー ユーロ円1.01-1.49円コールオーバー ポンド円1.16-1.70円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格